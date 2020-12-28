Пензенцы показали, как пришлось везти гроб на кладбище из-за нечищенных дорожек

В Пензе разгорелся скандал из-за ролика, снятого на Новозападном кладбище.

В Сети были опубликованы кадры с похорон, которые состоялись 27 декабря. Из-за прошедшего накануне снегопада и нерасчищенных дорожек гроб пришлось везти на санях. Была завалена даже центральная аллея.

Опубликовавшая видео пензячка в своем посте обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой разобраться в неприятной ситуации.

Глава региона резко отреагировал на произошедшее и потребовал освободить от должности руководителя МУП «Спецбюро», которое отвечает за содержание городского кладбища.

«Хоронят ветерана, заслуженного человека, процессия идет по Аллее Славы – и везут гроб на саночках, потому что снег на кладбище не почистили. Обращаются к губернатору, потому что директор МУП свою работу не выполняет, и я понимаю людей, понимаю их боль. Снимайте этого руководителя с должности, подыскивайте на работу добропорядочного человека, который будет заниматься проблемами граждан, которые к нему приходят. Вашему заместителю по ЖКХ - объявить взыскание», - обратился Иван Белозерцев к главе администрации Пензы Андрею Лузгину.