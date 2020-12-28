Под Пензой столкнулись иномарка и автобус. Есть пострадавшие

В Пензенской области произошла серьезная авария. О ней сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

По данным ведомства, инцидент случился 26 декабря в 21:00 на 427 км дороги «Нижний Новгород-Саратов». Столкнулись Chevrolet Lacetti и микроавтобус «Луидор».

После столкновения 37-летний водитель иномарки и его пассажиры – 31-летняя женщина и младенец - были госпитализированы.

Пассажиры автобуса «Луидор» - мужчины 19 и 49 лет, 20-летняя девушка - после оказания медицинской помощи были отпущены. Инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не превышать скоростной режим и быть осторожными и внимательными.