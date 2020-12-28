В парках Пензы пройдут новогодние представления

В пензенском парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского и Детском парке проходят новогодние представления для юных жителей города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Дед Мороз и Снегурочка проведут новогодние театрализованные праздники у елки в парке Белинского 30 декабря и ежедневно со 2 по 8 января 2021 года. Начало мероприятий - в 12:00.

Также представления сказочные персонажи устроят и в Детском парке со 2 по 8 января в 11:00.

Возрастные ограничения - 0+.