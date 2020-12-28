Забота о жителях и активное строительство. Губернатор поблагодарил «Термодом» за работу в 2020 году

В правительстве Пензенской области состоялась встреча крупнейших застройщиков региона. На совещании подводили итоги 2020 года и награждали лучшие компании.

«Строители завершают этот год с хорошими результатами. Как бы сложно ни было, нам удалось ввести в эксплуатацию более 840 тысяч квадратных метров жилья, то есть мы на 100% выполнили обязательства, поставленные федеральным Минстроем», – отметил губернатор Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что в 2020 году регион занял первое место в Приволжском федеральном округе и 14 место в РФ по обеспечению населения жильем.

«Меня радует, что в области сильные строительные компании, а значит, хорошая конкуренция, которая проявляется в новых проектах с хорошим благоустройством», – подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что в регионе есть так называемые компании-маяки – лидеры по созданию комфортной среды. В их числе он назвал и строительный холдинг «Термодом».

«Люди покупают не только квадратные метры, им важно, чтобы окружающая их среда была комфортной. Взять, к примеру, Город Спутник. Его очень интересно украсили к Новому году. В том числе закупили 30 километров светодиодного кабеля, украсили дома. У них есть чему поучиться и областному центру. Смотришь на эту красоту, и тепло на душе, это радует людей, город выглядит красивее», – поделился губернатор и посоветовал чиновникам изучить практику строительного холдинга по украшению микрорайона.

Отмечая важность комфортной среды, губернатор поставил застройщикам задачу открывать в новых домах врачебные амбулатории и опорные пункты для участковых. Он попросил строителей пойти навстречу и отдать помещения на первых этажах по льготной цене.

«В Городе Спутнике давно используется подобная практика. К примеру, до открытия новой детской поликлинике было бесплатно выделено помещение. Также более 200 квадратных метров выделено для размещения опорного пункта полиции. Нам важно, чтобы в районе было безопасно и спокойно», – пояснил гендиректор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

В заключение совещания губернатор поблагодарил строительные компании региона и наградил лучшие из них за достижение высоких показателей при реализации федерального проекта «Жилье».

Одним из лидеров строительной отрасли признана компания «Термодом». Ее наградили благодарственным письмом губернатора и хрустальным мастерком, который Иван Белозерцев вручил гендиректору холдинга Рафику Ибрагимову.