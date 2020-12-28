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28.12.2020г.
Забота о жителях и активное строительство. Губернатор поблагодарил «Термодом» за работу в 2020 году

Забота о жителях и активное строительство. Губернатор поблагодарил «Термодом» за работу в 2020 году

Пн, 28.12.20 17:11
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В правительстве Пензенской области состоялась встреча крупнейших застройщиков региона. На совещании подводили итоги 2020 года и награждали лучшие компании.

«Строители завершают этот год с хорошими результатами. Как бы сложно ни было, нам удалось ввести в эксплуатацию более 840 тысяч квадратных метров жилья, то есть мы на 100% выполнили обязательства, поставленные федеральным Минстроем», – отметил губернатор Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что в 2020 году регион занял первое место в Приволжском федеральном округе и 14 место в РФ по обеспечению населения жильем.

«Меня радует, что в области сильные строительные компании, а значит, хорошая конкуренция, которая проявляется в новых проектах с хорошим благоустройством», – подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что в регионе есть так называемые компании-маяки – лидеры по созданию комфортной среды. В их числе он назвал и строительный холдинг «Термодом».

«Люди покупают не только квадратные метры, им важно, чтобы окружающая их среда была комфортной. Взять, к примеру, Город Спутник. Его очень интересно украсили к Новому году. В том числе закупили 30 километров светодиодного кабеля, украсили дома. У них есть чему поучиться и областному центру. Смотришь на эту красоту, и тепло на душе, это радует людей, город выглядит красивее», – поделился губернатор и посоветовал чиновникам изучить практику строительного холдинга по украшению микрорайона.

Отмечая важность комфортной среды, губернатор поставил застройщикам задачу открывать в новых домах врачебные амбулатории и опорные пункты для участковых. Он попросил строителей пойти навстречу и отдать помещения на первых этажах по льготной цене.

«В Городе Спутнике давно используется подобная практика. К примеру, до открытия новой детской поликлинике было бесплатно выделено помещение. Также более 200 квадратных метров выделено для размещения опорного пункта полиции. Нам важно, чтобы в районе было безопасно и спокойно», – пояснил гендиректор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

В заключение совещания губернатор поблагодарил строительные компании региона и наградил лучшие из них за достижение высоких показателей при реализации федерального проекта «Жилье».

Одним из лидеров строительной отрасли признана компания «Термодом». Ее наградили благодарственным письмом губернатора и хрустальным мастерком, который Иван Белозерцев вручил гендиректору холдинга Рафику Ибрагимову.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Термодом"
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Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
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21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
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14.12.2020 14:57
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11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
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20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
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09.11.2020 18:44
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06.11.2020 16:35
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06.11.2020 15:47
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29.10.2020 17:17
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