В минстрое рассказали о сроках сдачи хирургического корпуса в Кузнецке

В пресс-службе минстроя Пензенской области сообщили о ходе работ в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На завершение строительства хирургического корпуса в Кузнецке в 2020 году направили 127,1 млн руб. Средства освоены в полном объеме, однако закончены не все работы. Таким образом, объект переходит на 2021 год.

Также в рамках нацпроекта проведена реконструкция акушерского и главного корпусов с устройством теплого перехода областной клинической больницей им. Филатова.

«Объект введен в эксплуатацию. План – 100,8 млн руб., факт – 100,1 млн руб. (99,3 %). Экономия - 0,7 млн руб.», - добавили в министерстве.

Напомним, впервые строительство учреждения было начато в декабре 1994 года, приостановлено - в 1999-м. В 2018 году работы на объекте возобновили.