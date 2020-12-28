Пензенцев приглашают поучаствовать в лыжном марафоне

Старт марафона – 4 января. В этот день все любители лыжного спорта самостоятельно будут проходить удобную для них дистанцию в удобное для них время. Результаты своих занятий на лыжне участники будут фиксировать в мобильном приложении Strava (12+), занимаясь в режиме «лыжи». В пресс-службе регионального минспорта отметили, что по этим данным еженедельно будут определяться лидеры соревнований и общие результаты проекта.



Для того, чтобы стать участником марафона, нудно зарегистрироваться в приложении, подать заявку на участие в клубе «Сурская лыжня», заполнить форму и пробежать определенную дистанцию. Кроме того, нужно подписаться на аккаунт проекта в Instagram.

За каждую неделю проекта участники «Сурской лыжни» будут виртуально путешествовать по районам Пензенской области. Следить за развитием маршрута можно будет на сайте министерства физической культуры и спорта региона, а также в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Топ-50 лидеров проекта среди мужчин и среди женщин будут награждены по итогам марафона. Проект продлится до 13 февраля. Отмечается, что участников ждут дополнительные конкурсы с приятными призами от партнеров проекта. Положение онлайн-марафона можно посмотреть здесь.