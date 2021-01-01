В ЗАГСе Ленинского района Пензы после ремонта открылся зал регистраций

В Instagram-аккаунте регионального управления ЗАГС появилась информация о том, что после ремонта в Ленинском районе распахнул свои двери зал торжественных регистраций.

«В преддверии самого волшебного и чудесного праздника Нового года зал торжественных регистраций отдела ЗАГС Ленинского района г. Пензы после завершившегося ремонта распахнул двери для новобрачных», - рассказали в управлении.

Сотрудники вручили каждой паре поздравительный адрес губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, пожелав счастья и исполнения желаний в наступающем новом 2021 году.