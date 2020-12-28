В Пензе прошло первенство по прыжкам в воду среди детей

В бассейне «Сура» прошло первенство детско-юношеской школы олимпийского резерва по прыжкам в воду среди самых маленьких атлетов. Для многих из них это были первые соревнования в жизни.

Такой турнир проводят ежегодно. Он длится три дня. Самым юным его участникам - всего пять лет, старшим - восемь. Они пока не выполняют сложные технические элементы, ребята на данный момент освоили лишь самые простые прыжки - солдатики и спады. Но, по словам тренеров, состязания помогают им в отборе будущих чемпионов.

«Это первый грандиозный соревновательный опыт для них, которые и выявляет, у кого более крепкие нервы, кто лидирует по моральным качествам. Выявляем таких прыгунов», - пояснил главный судья первенства спортивно детско-юношеской школы олимпийского резерва по прыжкам в воду Валерий Белов.

Однако, в преддверии Нового года, без подарков не остался никто. Их юным прыгунам в воду вручил, как и полагается, - Дед Мороз, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.