В Пензе прошло первенство по прыжкам в воду среди детей

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Такой турнир проводят ежегодно. Он длится три дня. Самым юным его участникам - всего пять лет, старшим - восемь. Они пока не выполняют сложные технические элементы, ребята на данный момент освоили лишь самые простые прыжки - солдатики и спады. Но, по словам тренеров, состязания помогают им в отборе будущих чемпионов.
«Это первый грандиозный соревновательный опыт для них, которые и выявляет, у кого более крепкие нервы, кто лидирует по моральным качествам. Выявляем таких прыгунов», - пояснил главный судья первенства спортивно детско-юношеской школы олимпийского резерва по прыжкам в воду Валерий Белов.
Однако, в преддверии Нового года, без подарков не остался никто. Их юным прыгунам в воду вручил, как и полагается, - Дед Мороз, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.