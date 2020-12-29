Предпринимателям необходимо определиться с системой налогообложения до 31 декабря

До 31 декабря пензенским предпринимателям необходимо определиться с системой налогообложения. Те, кто не уложатся в сроки, будут автоматически переведены на общий режим со ставкой 13%. Новшества связаны с изменениями в федеральном законодательстве.

«Налогоплательщики могут применять упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения, налог на профессиональный доход и, в отдельных случаях, сельскохозяйственный налог. Естественно, применение того или иного режима налогообложения зависит от определенных условий и факторов, которые обусловлены главами соответствующего кодекса», - прокомментировала начальник отдела налогообложения юридических лиц Елена Китаева.

Как отмечают специалисты, наиболее удобная и подходящая как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц - упрощенная система налогообложения. На сегодняшний день в Пензенской области лишь 70% бизнесменов определились с будущим режимом. Остальным же стоит поторопиться и сделать это раньше, чем 31 декабря, чтобы была возможность обработать документы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.