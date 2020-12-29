Валерий Лидин: «Я хотел бы пожелать вам в новом году здоровья, добра и благополучия»

Всероссийская акция «Елка желаний» - это еще один шанс воплотить мечты юных жителей страны в жизнь. Она особенно актуальна в 2020 году, ведь присоединиться к ней можно в интернете. Проект реализуется на президентской платформе «Россия - страна возможностей» до 28 февраля.

Дети мечтают о простых вещах, как бы трудно им ни было. «Елка желаний» помогает творить для них настоящие новогодние чудеса. У трехлетней Саши Широковой - ДЦП. Исполнить ее заветное желание выпало председателю Законодательного Собрания Валерию Лидину.

«Я хотел бы пожелать вам в новом году здоровья, добра и благополучия, чтобы ушли все невзгоды. Сейчас много проблем с инфекцией, поэтому мы пришли в масках и перчатках, чтобы обезопасить вас», - сказал Валерий Лидин.

«Мы первый раз участвуем в этом всероссийском проекте «Елка желаний». Очень благодарны ему за то, что он обращает внимание на проблемы и желания маленьких граждан нашей страны», - отметила мама Александры Татьяна Широкова.

Стать волшебником и осуществить мечту ребенка может любой житель Пензенской области. Снять шар с пожеланием можно на сайте елкажеланий.рф, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.