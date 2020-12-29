Иван Белозерцев встретился с начальником Куйбышевской железной дороги

Уже в 2021 году в Пензенской области должно произойти обновление подвижного состава РЖД. В частности, в планах - запуск пассажирского поезда «Ласточка» по маршруту «Самара-Пенза-Саранск».
Речь об этом шла в ходе рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. Обсуждалась также реконструкция Ахунского переезда. В настоящее время готовится проектно-сметная документация на его ремонт, сообщает телеканал «Экспресс
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Видео предоставлено телеканалом.