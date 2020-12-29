В Пензенской области снижены ставки по упрощенной системе налогообложения

Их снизили на 2021 год – с 6% до 2%, на 2022 год – с 6% до 4% для отдельных видов деятельности. Соответствующие изменения приняли депутаты Законодательного Собрания в ходе очередной сессии.

С 1 января 2021 года пензенский предпринимателей ждут налоговые послабления. В частности, снижена ставка налога на доходы в случае использования бизнесом упрощенной системы налогообложения. Соответствующие изменения приняты депутатами регионального Законодательного Собрания.

«Если мы говорим про УСН, то для основных видов деятельности, которые находились на ЕНВД, а это 95% от общего числа бизнеса, мы предлагаем снижение ставки до 2% на 2021 год, до 4% - на 2022-ой. Нужно отметить, что мы будем требовать от бизнеса социальной ответственности в части официального оформления трудоустройства своих сотрудников. При этом, чтобы уровень заработной платы был не менее полутора МРОТ», - поделился министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Снижение налоговой нагрузки коснется не только предпринимателей, перешедших с ЕНВД, но и тех, кто уже применяет упрощенную систему налогообложения и послужит дополнительной мерой поддержки в посткризисный период. Кроме этого, льготы получат организации и индивидуальные предприниматели IT-сферы, имеющие государственную аккредитацию в области информационных технологий.

«Для предпринимателей, как индивидуальных, так и юридических лиц, которые приходят на территорию Пензенской области с других субъектов РФ, мы предлагаем так же установить минимальные ставки по упрощенной системе налогообложения, чтобы стимулировать рост субъектов бизнеса. Но самое главное, конечно, создать новые рабочие места», - рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Новшества коснутся и патентной системы налогообложения. Они разработаны в связи с изменениями в федеральном законодательстве. В частности, расширен перечень предпринимательской деятельности, которым могут воспользоваться таким правом.

«Если ранее патентная система могла применяться в отношении розничной торговли, а также общепита с площадью торгового зала не более 50 метров, то с нового года налогоплательщики, который осуществляют данный вид деятельности, будут применять патентную систему, при условии, что площадь торгового зала не будет превышать 150 метров», - прокомментировала начальник отдела налогообложения юридических лиц Елена Китаева.

Кроме того, на федеральном законодательстве налогоплательщикам, применяющим патент, предоставляется право уменьшать сумму налога на страховые платежи, что существенно снизит стоимость патента и сделает его конкурентоспособным среди регионов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.