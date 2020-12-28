Что известно о происшествии с отравлением газом в Пензе

В Пензе произошла трагедия, которая унесла жизнь маленького ребенка. Журналист информагентства побывал на месте происшествия и пообщался с местными жителями, пытаясь выяснить причину случившегося.

Напомним, 27 декабря целая семья отравилась угарным газом: маленький ребенок скончался, родители в данный момент находятся в больнице в тяжелом состоянии.

«Хорошие, душевные соседи. Семья благополучная: супруги работают, ребенок ходил в детский сад. Честно сказать, мы шокированы произошедшим - вот только вечером видели их во дворе, они откапывали от снега машину. У нас колонка не барахлила, газом не пахло», - рассказал житель соседней квартиры, пожелавший остаться анонимным.

Другая соседка по подъезду также положительно отозвалась о пострадавших.

«Я, конечно, подробностей не знаю - в это время я была на работе. Это большое горе. Ребенка жаль очень, а родителям дай бог здоровья. Хорошая семья», - поделилась она.

Пятиэтажка, в которой проживает семья, ничем не примечательна, таких в Пензе сотни. Однако, по словам местных жителей, проблемы с газом в домах на Фурманова - не редкость.

«Газовые колонки - вещь непредсказуемая, опасная. Но в таких домах они положены по СНиПам. К нам регулярно приезжают с инспекциями, проверят состояние вентиляции и оборудования, но ничего не находят. Последняя проверка была около пяти дней назад. Очень страшно - даже и не почувствуешь ничего, ведь угарный газ не пахнет», - рассказала жительница дома Ирина.





«А в нашем доме часто пахнет газом. Бывает, колонка не зажигается. Мы вызываем аварийную службу, но специалисты проблем не находят. Чинят, если что-то не работает, и уезжают. На наши просьбы проанализировать систему они не отзываются - просят сначала заключить договор», - посетовала жительница соседнего дома.

По ее словам, в прошлом году в их доме произошел очень похожий случай - тогда в квартире задохнулся мужчина.



Отметим, что, согласно постановлению правительства РФ «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», работы по ремонту и обслуживанию газового оборудования должны выполняться только специализированной газораспределительной организацией на основании договора. Проверка исправности проводится раз в год. За внутридомовое оборудование отвечает управляющая организация, товарищество собственников жилья или кооператив, а вот за внутриквартиное - собственники. Исполнение законодательства по этому вопросу контролирует управление Госжилстройтехинспекции по Пензенской области.

Кто виноват в трагедии, выяснит региональное СУ СКР: возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка, следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Также специалисты выясняют, в каком состоянии и при каких условиях эксплуатировались газовая колонка и плита в квартире.

Пензенцев просят быть осторожными, пользуясь газом. Не стоит самостоятельно пытаться починить или почистить оборудование. Отказ от квалифицированной проверки и обслуживания сотрудниками газовой службы зачастую приводит к трагедии.