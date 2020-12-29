Еще две пензячки скончались от коронавируса

В региональном оперштабе по борьбе с вирусом пензенцам сообщили число выздоровевших и погибших от ковида за минувшие сутки.

С болезнью не справились женщины 81 и 79 лет. У пациентов обнаружили хронические заболевания, причиной их гибели стал коронавирус, осложненный субтотальной пневмонией.

Таким образом, с начала пандемии от ковида в регионе скончались 313 человек.

Напомним, режим повышенной готовности продлен до 15 января. Чтобы не заразиться, следует носить маски, перчатки, как можно чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.