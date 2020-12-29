Ушла из жизни пензенский поэт и писатель Дана Лобузная

Как ИА «Пенза-Пресс» сообщил редактор литературного журнала «Четверговая соль», сотрудник Фонда содействия развитию русской культуры Антон Хрулев, похороны состоятся 29 декабря в 14 часов на Золотаревском кладбище.

Дана Ахметзяновна родилась в 1940 году в Кировской области. Окончила Кизеловскую среднюю школу в Пермской области, факультет русского языка и литературы Казанского государственного университета. Получила распределение в Пензу, где несколько лет работала в Железнодорожном райкоме ВЛКСМ. Затем трудилась в районах Крайнего Севера: преподавала русский язык и литературу в школе, была заместителем директора средней школы № 2 г. Мурманска.

Несколько лет работала переводчиком с норвежского языка в г. Киркенесс (Норвегия), затем в середине 1990-х приехала жить в Пензу, где раскрылись ее творческие способности и где в 2013 году была принята в Союз писателей России.

Дана Лобузная опубликовала 11 книг. Публиковалась в журналах «Сура», «Аргамак», альманахах и сборниках «Четверги», «Береста», «Берега», «Букет для друга», «Подворье» и других.

«Светлая память о Дане Лобузной навсегда сохранится в наших сердцах», - подчеркнул Антон Хрулев.