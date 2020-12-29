Улицы Урицкого и Володарского оказались самыми «медленными» в Пензе

Компания МТС проанализировала мобильный трафик в Пензе в предновогодний период и выяснила, на каких улицах горожане чаще всего теряют время в дорожных заторах в будни и выходные.

По данным МТС, риск попасть в пробку в любой день выше всего на улицах Урицкого, Володарского и Кирова – движение здесь затруднено и в утренние и вечерние часы пик с понедельника по пятницу, и днем в выходные. Среди самых загруженных улиц в будние дни оказались также улица Терновского, по которой ежедневно едут на работу и с работу жители Спутника, улица Гоголя, где водители пытаются «спастись» от стояния на улице Кирова, и сама улица Кирова. В выходные же пензенцы чаще всего теряют скорость по пути на шопинг на улицах Кулакова и Измайлова, причем самые долгие пробки приходятся на период времени с 12 до 14 часов.

Большинство пензенцев, по данным МТС, в пробке коротают время в смартфонах. Безусловным лидером среди сервисов являются соцсети – в них абоненты проводят больше половины времени, потраченного в транспортных заторах. В топе самых популярных «дорожных» приложений также оказались мессенджеры, видеосервисы и мобильные игры. А вот музыкальные сервисы не вошли в число самых часто используемых в транспорте сервисов. Отмечается, что многие автолюбители предпочитают слушать в дороге радио.