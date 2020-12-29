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29.12.2020г.
Улицы Урицкого и Володарского оказались самыми «медленными» в Пензе

Улицы Урицкого и Володарского оказались самыми «медленными» в Пензе

Вт, 29.12.20 09:22
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Компания МТС проанализировала мобильный трафик в Пензе в предновогодний период и выяснила, на каких улицах горожане чаще всего теряют время в дорожных заторах в будни и выходные.

По данным МТС, риск попасть в пробку в любой день выше всего на улицах Урицкого, Володарского и Кирова – движение здесь затруднено и в утренние и вечерние часы пик с понедельника по пятницу, и днем в выходные. Среди самых загруженных улиц в будние дни оказались также улица Терновского, по которой ежедневно едут на работу и с работу жители Спутника, улица Гоголя, где водители пытаются «спастись» от стояния на улице Кирова, и сама улица Кирова. В выходные же пензенцы чаще всего теряют скорость по пути на шопинг на улицах Кулакова и Измайлова, причем самые долгие пробки приходятся на период времени с 12 до 14 часов.

Большинство пензенцев, по данным МТС, в пробке коротают время в смартфонах. Безусловным лидером среди сервисов являются соцсети – в них абоненты проводят больше половины времени, потраченного в транспортных заторах. В топе самых популярных «дорожных» приложений также оказались мессенджеры, видеосервисы и мобильные игры. А вот музыкальные сервисы не вошли в число самых часто используемых в транспорте сервисов. Отмечается, что многие автолюбители предпочитают слушать в дороге радио.

Источник фотографии: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-3588679/
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29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
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13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
Жизнь, отданная регби. Олегу Балашову - 75
06.11.2020 15:47
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29.10.2020 17:17
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27.10.2020 17:45
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