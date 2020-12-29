В Пензенскую область поступила еще одна партия вакцины от коронавируса

Как сообщили в пресс-центре облправительства, планируется, что ее направят для массовой вакцинации населения.

«Прививку от коронавируса уже получили порядка 700 человек. В основном, это представители групп профессионального риска и лица с хроническими заболеваниями», - пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения региона Галина Рожкова.

С сегодняшнего дня для жителей Пензенской области открыта предварительная запись на вакцинацию. Она проводится добровольно в два этапа.

«Вакцинация возможна для людей, которые не болели Covid-19 и не были в близком контакте с зараженными, являются здоровыми на момент прививки и не ставили других прививок минимум месяц», - добавила Галина Рожкова.