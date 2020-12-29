В Лопатино сгорел дом. Есть погибший

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 28 декабря в 15:48. Спасатели выехали на ул. Московскую в селе Лопатино. Огонь охватил срубовой дом площадью 96 квадратных метров. На месте происшествия был найден погибшим 82-летний хозяин жилища.

С пламенем боролись семь человек с помощью трех спецмашин.

«Предполагаемая причина: нарушение правил устройства и эксплуатации печей», - сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Жителям напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительного оборудования. Для этого нужно:

- следить за тем, чтобы печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещений и особенно дымовые трубы на чердаке и выше кровли были побелить известковым раствором - на белом фоне можно заметить появляющиеся черные трещины;

- не реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей, иначе сажа может загореться;

- не допускать опасного перекала печи;

- топить печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа;

- за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

«Не закрывайте заслонку, если топливо полностью не догорело. Иногда эта фатальная ошибка приводит к отравлению угарным газом», - добавили в ведомстве.