В Лопатино сгорел дом. Есть погибший

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В Городищенском районе Пензенской области случился смертельный пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 28 декабря в 15:48. Спасатели выехали на ул. Московскую в селе Лопатино. Огонь охватил срубовой дом площадью 96 квадратных метров. На месте происшествия был найден погибшим 82-летний хозяин жилища.
С пламенем боролись семь человек с помощью трех спецмашин.
«Предполагаемая причина: нарушение правил устройства и эксплуатации печей», - сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Жителям напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительного оборудования. Для этого нужно:
- следить за тем, чтобы печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещений и особенно дымовые трубы на чердаке и выше кровли были побелить известковым раствором - на белом фоне можно заметить появляющиеся черные трещины;
- не реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей, иначе сажа может загореться;
- не допускать опасного перекала печи;
- топить печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа;
- за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
«Не закрывайте заслонку, если топливо полностью не догорело. Иногда эта фатальная ошибка приводит к отравлению угарным газом», - добавили в ведомстве.