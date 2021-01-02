Сколько в 2021 году планируют ввести жилья в Пензенской области

В рамках федерального проекта «Жилье» для Пензенской области установлен план по вводу 800 тыс. кв метров в эксплуатацию. Однако регион намерен перевыполнить этот показатель.

По данным пресс-службы регионального минстроя, область ставит перед собой цель ввести не менее 850 тыс. кв метров.

В ведомстве отмечают, что по итогам рассмотрения заявки субъекта на участие в федеральном проекте в 2021-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в 1 млрд 136,3 млн руб. для стимулирования программ развития жилищного строительства, в том числе в 2021 году – 186,8 млн руб.

В настоящее время в проект «Жилье» включен 21 объект инженерной и дорожной инфраструктуры в Арбеково, ЖК «Лугометрия», ГПЗ-24, а также в городе Спутник Засечного сельсовета Пензенского района.