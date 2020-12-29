ВОЗ предупредили о новых проблемах с коронавирусом в 2021 году

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с заявление о том, что мир столкнется с новыми проблемами, связанными с коронавирусом, в 2021 году.

«В грядущем году ожидаются […]новые проблемы — например, новые разновидности Covid-19», —рассказал он.

Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что в грядущем году помощь будет необходима людям, уставшим от пандемии. Он также призвал обмениваться эпидемической информацией с ООН и другими странами. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь отметил, что мир сделать упор на преодоление пандемии коронавируса и исцелению от ее последствий.

Отметим, что в Японии выявили первый случай заражения «южноафриканским штаммом» ковида, а в декабре был обнаружен «британский штамм» вируса, который, по мнению ученых, отличается большей заразностью.