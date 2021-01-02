В Пензенской области значительно вырос объем отгрузки продуктов

В министерстве сельского хозяйства Пензенской области подвели итоги по отгрузке продуктов на 11 месяцев. По данным ведомства, общая сумма составила 41,1 млрд рублей.

В стоимостном выражении объем отгрузки на 24% превысил показатель за тот же период прошлого года.

В том числе сахара отгрузили на 9,51 млрд рублей (на 47,4% больше), молочной продукции – на 7,1 млрд рублей (на 30,4% больше), мяса – на 9,5 млрд рублей (на 15% больше), хлебобулочных и кондитерских изделий – на 3,6 млрд рублей (на 21,2%).