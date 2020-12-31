Безопасный Новый год для малыша. Советы врача

Врач по медицинской профилактике ГБУЗ «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Анастасия Филюшкина рассказала, как уберечь ребенка от ожогов, порезов и других травм в период новогодних каникул.

Новый год - любимый праздник детворы. Но праздничная суета не самым лучшим образом скажется на здоровье ребенка, если пренебречь правилами безопасности. По данным статистики, в период предновогодних приготовлений и новогодних праздников дети получают много ожогов, порезов и других травм. Это связано, в первую очередь, с тем, что в праздничной суете дети остаются без надлежащего присмотра со стороны взрослых. Все, что могут достать, они роняют, разбивают, пробуют на вкус, глотают, опрокидывают, выливают на себя. Больше всего травм связано именно с ожогами, в том числе и паром.

Конечно, пока мама готовит, накрывает на стол, лучше всего вообще не пускать малыша на кухню - занять его игрой в другой комнате, вывести на прогулку или делать все, когда ребенок спит. Но если кроха все-таки крутится поблизости, нужно внимательно следить, чтобы он не подходил к плите с работающей духовкой, убирать подальше от края стола всю посуду, особенно с горячим содержимым, разворачивать кастрюли и сковородки ручками к стене, а лучше пользоваться только дальними конфорками плиты. Важно сразу вытирать разлившиеся на пол жидкости, чтобы ребенок не упал и не получил травму. Еще более плачевными будут последствия, если поскользнется мама, неся посуду с горячей пищей.

Для маленького ребенка опасность представляет и главный атрибут Нового года - елка: она может упасть, может загореться. Стеклянные игрушки могут разбиться, маленькие украшения малыш может проглотить, поэтому пока он не подрастет, лучше отказаться от стеклянных елочных украшений, отдать предпочтение крупным и небьющимся.

В целях безопасности елку следует хорошо закрепить, особенно большую. Лучше не ограничиться только подставкой или ведром с песком, а обязательно привязать ствол прочным шпагатом к батарее, плинтусу или карнизу.

Гирлянды – это, прежде всего, риск электротравмы, она может стать причиной пожара. Обязательно перед использованием нужно проверить исправность, спрятать розетки и провода, на ночь их следует отключать. Более безопасны гирлянды, работающие на батарейках.

Уже через неделю елка становится очень сухой, любая искра может привести к возгоранию, поэтому сразу после Рождества нужно ее убрать.

Позднее укладывание, шум, суета, присутствие посторонних лиц, несвоевременные приемы пищи и прогулки приводят к капризам, истерикам, беспокойному сну и нарушению аппетита. Поэтому менять режим дня ребенка в связи с праздниками крайне нежелательно, так как потом его будет сложно вернуть в привычный ритм. На это уйдет несколько дней.

Обилие праздничных блюд, салатов, заправленных майонезом, десертов с жирным кремом чаще всего становится причиной расстройства пищеварения. Дети, оставленные без присмотра, пробуют все, что есть на столе, в том числе алкоголь, перепутав фужеры или из любопытства. Даже два-три глотка могут обернуться для него тяжелым отравлением. Они могут пострадать при открывании бутылки шампанского. Пробка вылетает с большой скоростью. При попадании в глаз ребенка возможна сильнейшая травма с кратковременной или длительной потерей зрения.

Поэтому малышам лучше устроить Новый год на несколько часов раньше. Чтобы избежать отравлений и тяжелых аллергических реакций, для них рекомендуется приготовить привычные и безопасные блюда. Их достаточно красиво оформить, и они создадут праздничное настроение. Салаты лучше заправить растительным маслом или сметаной, десерты готовить с использованием ягод, фруктов и творога. Лакомства детям следует предлагать в небольшом объеме, по отдельности, соблюдая интервалы. Для детей важнее не еда, а игры и развлечения. Во время застолья малыши должны постоянно находиться в поле зрения взрослых.

Предметы особой опасности в новогодние и рождественские праздники – пиротехнические изделия. Самыми распространенными травмами, связанными с ними, являются ожоги лица и рук. Даже самые невинные пиротехнические изделия следует держать как можно дальше от детей. При использовании петард, фейерверков, салютов в присутствии малышей они должны находиться не ближе 15-20 метров. Нельзя подходить к несработавшим фейерверку или петарде, трогать остатки запущенных салютов. Если есть риск попадания частей пиротехники из улицы в окно детской комнаты, в новогоднюю ночь желательно уложить ребенка в другом месте.

Детям младше шести лет не рекомендуется давать в руки бенгальские огни. Они способны вызвать ожог кожи, а разлетающиеся искры могут повредить роговицу при попадании в глаз или пожар при попадании на сухую хвою, вату. Если доверили бенгальские огни ребенку, нужно следить, чтобы он держал его на расстоянии вытянутой руки под углом 30-45 градусов. Нельзя использовать бенгальские огни вблизи елок, занавесок, горючих предметов и над накрытым столом. Необходимо сразу же забрать у ребенка стержень от него и потушить, залив водой. Нельзя оставлять без присмотра ребенка с зажженным бенгальским огнем в руке. Следует не приобретать контрафактную пиротехнические изделия, строго соблюдать правила безопасности при их использовании, а лучше вообще от них отказаться.

Многим захочется встретиться в праздники с близкими и любимыми людьми.

Но необходимо помнить: эти встречи не должны быть потенциально опасными, желательно вне помещений, соблюдая необходимую дистанцию и избегая мест скопления людей. Заражение коронавирусной инфекцией – совсем нежеланный праздничный подарок для детей. А новогоднюю ночь безопасней провести дома со своей семьей. Лучше не рисковать и ограничить круг общения.