В аптеках снизились цены на градусники и маски

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость ряда лекарств в аптеках региона. В конце каждого месяца журналисты фиксируют изменения в рублях и процентах.

В декабре цены практически на все препараты и медикаменты, которые были включены в список, продолжили меняться. Для анализа сравнивается стоимость лекарств на следующих сервисах по их в аптеки Пензенской области: «Здравсити», «Вита», «Аптека58плюс», «Апрель» и «Фармация».

В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на 28 декабря.

По сравнению с прошлым месяцем, средняя стоимость аптечки выросла на 21,68 руб. Существенно цены подскочили на «Амбробене» (на 10 руб.), капли «Гриппферон» (на 31,68 руб.), «Лизобакт» (на 17,1 руб.) и «Ибупрофен» (на 10 руб.).

Значительно подешевели ртутные (на 47,8 руб.) и электронные (на 20,98 руб.) градусники, одноразовые медицинские маски (на 4,6 руб.).

Отметим, что в список мониторинга мы включили препараты и медикаменты, которые можно найти в аптечке практически любого жителя, а также самые бюджетные и часто встречающиеся лекарства. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.