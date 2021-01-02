В Пензенской области на треть вырос объем средств на счетах эскроу

В области объем средств на счетах эскроу, которые открывались для расчетов с дольщиками, в октябре 2020 года вырос на 37,8%, или на 1,9 млрд рублей. К концу месяца этот показатель достиг 7,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба отделения Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России.

Число «раскрытых» счетов эскроу в октябре выросло с 128 до 243, а за общее время действия проектного финансирования долевого строительства с таких счетов перечислено 570 млрд рублей.

Эскроу – специальный счет для минимизации риска при проведении расчетов между участниками долевого строительства и застройщиком. С 1 июля 2019 года строительные компании могут привлекать средства участников долевого строительства в домах, которые находятся на начальном этапе строительства, только с помощью этого механизма. При этом строительство финансируется за счет кредита банка или средств застройщика, а внесенные на счета эскроу деньги будущих владельцев жилья поступают в распоряжение компании только после введение дома в эксплуатацию.

Банки самостоятельно следят за соблюдением условий и уполномочены открывать счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. С актуальным перечнем банков можно ознакомиться на официальном сайте Банка России.