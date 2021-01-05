Цены на градусники и «Омегу-3» за полгода резко выросли. Итоговый мониторинг по аптекам

ИА «Пенза-Пресс» подводит итоги мониторинга стоимости ряда лекарств и медикаментов, которые можно найти в аптечке практически каждого жителя области. Напомним, в конце каждого месяца мы фиксировали изменения в рублях и процентах. Что больше всего подешевело и подорожало в 2020 году?

Напомним, мониторинг мы запустили в июне из-за пандемии коронавируса, для анализа были выбраны 23 позиции. Значительная часть из них назначается людям для лечения ковида.

По состоянию на 29 декабря, средняя стоимость базовой аптечки выросла на 470,42 руб.

Сравнивая цены за июнь и декабрь 2020 года, мы выяснили, что больше всего подорожали электронные градусники (на 127,76 руб.), «Допельгерц актив Омега-3» (на 86,47 руб.), капли «Гриппферон» (на 66,87 руб.), ртутные градусники (на 63,63 руб.), «Энтеросгель» (на 29,08 руб.), «Найз» (на 22,08 руб.), «Панкреатин» (на 15,59 руб.), и «Амбробене» (на 15,32 руб.), гели антисептические 50 мл (на 15,37 руб.)

Подешевели «Хлоргиксидин» (на 17,86 руб.), «Анальгин» (на 13,14 руб.), аскорбиновая кислота (на 5,36 руб.).

Напомним, мониторинг цен проводится на самых распространенных сервисах по заказу лекарств в аптеки города: «Здравсити», «Вита», «Аптека58плюс», «Апрель» и «Фармация». Из ассортимента товаров выбраны минимальные цены либо стоимость лекарств и изделий от самого распространенного производителя.

Как сообщает «Коммерсантъ», с начала года в целом по стране цены на лекарства выросли на 9% при средней инфляции в 4,1%. По оценкам экспертов, по итогам года продажи лекарств в аптечных сетях могут вырасти примерно на 6%, до 1,36 трлн руб. год к году.

Однако, несмотря на повышение стоимости, лекарства раскупаются очень быстро. Жители Пензенской области неоднократно жаловались на нехватку препаратов в аптеках региона. Поэтому губернатор Иван Белозерцев поручил следить за наличием в торговых точках лекарств, спрос на которые вырос в условиях сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и распространения коронавируса.

* Информагентство обращает внимание на то, что материал не претендует на экспертную точность, а представляет собой народный мониторинг цен, созданный для отслеживания возможных изменений. Если на момент мониторинга товар отсутствовал в каких-либо аптеках, средняя цена рассчитывалась исходя из его стоимости за прошлый месяц.