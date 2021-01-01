print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => -7
    [weatherType] => облачно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png
)
Погода
облачно
-7 оС
13:18
01.01.2021г.
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО

Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО

Пт, 01.01.21 12:12
Просмотров: 279

Во время новогодних каникул во многих организациях изменяется график работы. О том, как будут работать пензенские больницы, почтовые отделения и МРЭО, можно узнать в нашем материале.

График больниц

Сотрудники амбулаторно-поликлинического звена будут работать 31 декабря по графику субботы.

2, 4, 5, 6, 8 и 9 января в Бековской, Вадинской, Иссинской, Камешкирской, Лопатинской, Малосердобинской, Наровчатской, Неверкинской, Пачелмской, Сосновоборской, Спасской, Тамалинской, Шемышейской участковых районных больницах будут работать кабинеты неотложной помощи, а с 8:00 до 14:00 медики будут выписывать рецепты на лекарства, больничные, справки. 

Также с 8:00 по 14:00 врачи  будут проводить забор анализов на коронавирус и доставлять бесплатные лекарства заболевшим. 1,3, 7 и 10 января в перечисленных медучреждениях - выходные.

Башмаковская, Белинская, Бессоновская, Городищенская, Земетчинская, Колышлейская, Лунинская, Мокшанская, Никольская и Пензенская районные больницы будут оказывать те же услуги населению 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января. Нерабочие дни – 1 и 7 января.

Детские и взрослые поликлиники в Пензе, а также межрайонные больницы в Каменке, Кузнецке, Нижнем Ломове и Сердобске будут принимать граждан во время всех каникул. По такому же режиму будут работать круглосуточные стационары и скорая помощь.

В контакт-центры по вызову врача на дом можно будет дозвониться с 8:00 до 14:00 ежедневно по телефонам: 999-130 или 8-937-431-54-40 для взрослых, 990-130 или 8-937-412-60-29 для детей, а также по единому номеру 122.

Компьютерная томография, забор биоматериалов, коррекция лечения на дому при ОРВИ будут проводиться в плановом режиме.

В случае возникновения каких-либо спорных вопросов или непредвиденных ситуаций, жители могут обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения круглосуточно, телефоны которых можно найти здесь.

График МРЭО ГИБДД

Подразделения ведомства будут работать 5, 6 и 9 января 2021 года в соответствии с графиками работы. 1,.2, 3, 4, 7, 8, 10 января - выходные.

График УФПС

Круглосуточные почтовые отделения возобновят работу 1 января в 10:00, а для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января 2021 года все почтовые отделения области будут работать по установленному режиму работы, уточнить его можно здесь.

График выплат пенсий в новогодние праздники

Для пенсионеров, получающих выплаты через кредитные учреждения:

- 29.12.2020 будут заблаговременно профинансированы выплаты, дата доставки которых установлена на 5-11 числа;

- 11.01.2021 будет производиться финансирование выплат за 12-18 числа;

- 18.01.2021за 19-22 числа;

- 22.01.2021 – за 23-25 числа.

Для пенсионеров, получающих выплаты через Почту России доставка пенсий будет начата 4 января и продолжена 5, 6, 8, 9 января.

До Нового года пенсии получат те, кому они поступают через банк. Конкретную дату доставки можно уточнить в отделении почтовой связи по месту жительства.

С 11 января доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком.

Читайте также:
В Пензенской области коронавирусом заболели еще два ребенка
12:55
Стало известно, сколько больных коронавирусом пензенцев выявили к 1 января 2021 года
12:23
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс