Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО

Во время новогодних каникул во многих организациях изменяется график работы. О том, как будут работать пензенские больницы, почтовые отделения и МРЭО, можно узнать в нашем материале.

График больниц

Сотрудники амбулаторно-поликлинического звена будут работать 31 декабря по графику субботы.

2, 4, 5, 6, 8 и 9 января в Бековской, Вадинской, Иссинской, Камешкирской, Лопатинской, Малосердобинской, Наровчатской, Неверкинской, Пачелмской, Сосновоборской, Спасской, Тамалинской, Шемышейской участковых районных больницах будут работать кабинеты неотложной помощи, а с 8:00 до 14:00 медики будут выписывать рецепты на лекарства, больничные, справки.

Также с 8:00 по 14:00 врачи будут проводить забор анализов на коронавирус и доставлять бесплатные лекарства заболевшим. 1,3, 7 и 10 января в перечисленных медучреждениях - выходные.

Башмаковская, Белинская, Бессоновская, Городищенская, Земетчинская, Колышлейская, Лунинская, Мокшанская, Никольская и Пензенская районные больницы будут оказывать те же услуги населению 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января. Нерабочие дни – 1 и 7 января.

Детские и взрослые поликлиники в Пензе, а также межрайонные больницы в Каменке, Кузнецке, Нижнем Ломове и Сердобске будут принимать граждан во время всех каникул. По такому же режиму будут работать круглосуточные стационары и скорая помощь.

В контакт-центры по вызову врача на дом можно будет дозвониться с 8:00 до 14:00 ежедневно по телефонам: 999-130 или 8-937-431-54-40 для взрослых, 990-130 или 8-937-412-60-29 для детей, а также по единому номеру 122.

Компьютерная томография, забор биоматериалов, коррекция лечения на дому при ОРВИ будут проводиться в плановом режиме.

В случае возникновения каких-либо спорных вопросов или непредвиденных ситуаций, жители могут обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения круглосуточно, телефоны которых можно найти здесь.

График МРЭО ГИБДД

Подразделения ведомства будут работать 5, 6 и 9 января 2021 года в соответствии с графиками работы. 1,.2, 3, 4, 7, 8, 10 января - выходные.

График УФПС

Круглосуточные почтовые отделения возобновят работу 1 января в 10:00, а для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января 2021 года все почтовые отделения области будут работать по установленному режиму работы, уточнить его можно здесь.

График выплат пенсий в новогодние праздники

Для пенсионеров, получающих выплаты через кредитные учреждения:

- 29.12.2020 будут заблаговременно профинансированы выплаты, дата доставки которых установлена на 5-11 числа;

- 11.01.2021 будет производиться финансирование выплат за 12-18 числа;

- 18.01.2021 – за 19-22 числа;

- 22.01.2021 – за 23-25 числа.

Для пенсионеров, получающих выплаты через Почту России доставка пенсий будет начата 4 января и продолжена 5, 6, 8, 9 января.

До Нового года пенсии получат те, кому они поступают через банк. Конкретную дату доставки можно уточнить в отделении почтовой связи по месту жительства.

С 11 января доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком.