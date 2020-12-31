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31.12.2020г.
Самые громкие события 2020 года в Пензенской области по версии информагентства

Самые громкие события 2020 года в Пензенской области по версии информагентства

Чт, 31.12.20 08:08
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Информационное агентство «Пенза-Пресс» подготовило топ-20 громких инфоповодов Пензенской области за 2020 год.

Режим повышенной готовности

Когда: 16 марта.

Суть: Пандемия коронавируса, вспышка которой началась еще в декабре 2019 года, захватила весь мир, страны, регионы. Из-за увеличения числа зараженных граждан в различных государствах начали вводить ограничительные меры, в том числе и в России.

В Пензенской области режим повышенной готовности продолжает действовать до сих пор. Во вторник 22 декабря его продлили до 15 января 2021 года включительно.

Первый пациент с коронавирусом

Когда: 20 марта.

Суть: Первой пациенткой в регионе, у которой обнаружили Covid-19, оказала супруга депутата Законодательного Собрания Пензенской области Михаила Лисина. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Первая смерть пациента с Covid-19

Когда: 31 марта.

Суть: Первым умершим пациентом с коронавирусом в регионе оказался мужчина пенсионного возраста. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона. По состоянию на 30 декабря в области умерло уже 313 человек с Covid-19.

Арест министра Бурлакова

Когда: 16 мая.

Суть: По делу о махинациях с бюджетными деньгами Ленинский районный суд города арестовал заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова. До 13 июля его заключили под стражу. А 12 октября перевели под домашний арест, который продлится до 13 февраля 2021 года.

Убийство 14-летней девочки

Когда: 23 мая.

Суть: Днем 22 мая 14-летняя жительница Пензы ушла из дома и не вернулась, а через день следователям сообщили о ее исчезновении. В этот же день девушку нашли убитой в Первомайском районе. А 26 мая задержали предполагаемого преступника, который признался в том, что задушил пензячку.

Приговор экс-министру Стрючкову

Когда: 25 мая.

Суть: Приговор по делу экс-министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова огласили в Сосновоборском районном суде. Его признали виновным в изнасиловании и приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ангел в медицинском халате

Когда: 23 июня — начало июля.

Суть: Пензенский художник Алексей Февралев создал граффити с изображением медика-ангела. Его он нарисовал на стене постройки в районе Оборонительного вала. 23 июня здание с рисунком снесли из-за реконструкции, что вызвало негативные отклики среди жителей Пензы. К началу июля художник восстановил рисунок на Юбилейной площади. Пензенский ангел-медик вошел в ролик Google о топовых событиях года и самых частых запросах.

Непризнанный кентавр

Когда: 2 сентября.

Суть: На Фонтанной площади Пензы установили необычный арт-объект: скульптуру кентавра с повернутым на 180 градусов корпусом и прямоугольной дырой в теле. Жители Пензы не поняли задумку автора, скульптора и художника Юрия Ткаченко. Это спровоцировало ожесточенную дискуссию в общественности. Негативные отклики дошли и до губернатора, который сказал, что скульптура ему не понравилась, а место, которое для него выбрали, неудачное. Противоречивая композиция продолжает стоять на Фонтанной площади Пензы.

Открытие Фонтанной площади

Когда: 5 сентября.

Суть: Открытие Фонтанной площади после реконструкции, которое началось в 2019 году, состоялось в рамках празднования Дня города. В мероприятии принял участие Иван Белозерцев.

Выборы губернатора Пензенской области

Когда: 13 сентября.

Суть: По результатам обработки 100 процентов бюллетеней победа досталась действующему главе региона Ивану Белозерцеву. Он набрал 78,72 процента голосов. При этом в выборах приняли участие 56,68 процентов избирателей.

Падение самолета

Когда: 4 октября.

Суть: В Никольском районе между селами Столыпино и Маис в лесу упал легкомоторный самолет во время работ по химической обработке подсолнечника. 54-летний пилот, по словам директора пензенского аэропорта Юрия Осколкова, погиб.

Пожар в «Засеке»

Когда: 6 октября.

Суть: В Пензе сгорел знаменитый ресторан «Засека». Огонь объял всю площадь заведения — около 600 квадратных метров. Ресторан в старорусском стиле, построенный в 1977 году, был одним из символов Пензы. По предварительным данным, предполагаемая причина пожара в ресторане связана с неисправностью вентиляционной системы.

Повышение стоимости проезда

Когда: 14 ноября.

Суть: В общественном транспорте Пензы подняли стоимость проезда. В автобусах большого класса цена за билет составила 27 рублей, а малого — 32. Перевозчики получили право повышать без согласования стоимость проезда, так как стали работать по нерегулируемым тарифам. Последний раз тарифы на поездки в общественном транспорте повышались в июле 2019 года.

Гибель утонувшего в реке мальчика

Когда: 21 ноября.

Суть: в реке Пенза рядом с ул. Пограничный проезд провалились под лед девочка и мальчик. Первую удалось вытащить из воды, а последний утонул. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело.

Спасение пациента с полным поражением легких

Когда: 22 декабря.

Суть: Врачи Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи спасли пациента, у которого диагностировали 100 процентов поражение легких. На стационарном лечении он находился полтора месяца и несколько дней в реанимации. Пациенту еще предстоит долгая реабилитация, но самое страшное уже позади.

Источник фотографии: скриншоты — https://www.facebook.com/lisinmn, https://vk.com/fevralev, фото Приволжского следственного управления на транспорте СК России и "Пенза-Пресс"."
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29.12.2020 03:00
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25.12.2020 05:13
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23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
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18.12.2020 05:17
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14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
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16.11.2020 15:45
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13.11.2020 15:10
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09.11.2020 18:44
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06.11.2020 16:35
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