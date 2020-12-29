В Пензе на Бакунинском мосту сорвался рабочий

В Пензе возбудили уголовное дело по факту травмирования работника на производстве.

По данным следствия, 19 декабря монтажник находился на площадке по реконструкции Бакунинского моста. Мужчина поднялся на строительные леса для проведения работ по монтажу консольной плиты и зачистки участков конструкции. При этом, отмечают в пресс-службе СУ СКР региона, он приступил к работе без фиксации предохранительного пояса.

48-летний мужчина упал с высоты около 7 метров – он получил сочетанную травму головы, груди с переломом ребер.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.