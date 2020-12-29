В России появится паспорт вакцинированного от коронавируса

В России с января 2021 года можно будет получить паспорт вакцинированного от Covid-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Планируется, что в январе в личном кабинете на сайте Госуслуг будет доступна возможность получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет, уточняет телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря. Вакцины есть уже во всех регионах страны. Людей прививают пока двумя препаратами: «Спутником V» от центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКороной» от новосибирского центра «Вектор».