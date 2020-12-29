Нижнеломовский район обогнал Пензу в суточном антирейтинге по коронавирусу

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За сутки диагноз подтвердился у 196 жителей региона. 51 из них живет в Нижнеломовском районе, 49 - в областном центре, 25 - в Бессоновском районе.
Девятнадцать положительных тестов получили жители Спасского района, десять - Мокшанского, по семь - Сердобского и Наровчатского районов, шесть - Заречного, пять - Пензенского района.
Четыре заболевших - в Земетчинском и Иссинском районах, по два - в Сосновоборском, Пачелмском, Шемышейском, по одному - в Тамалинском, Городищенском и Кузнецком районах.
Среди пациентов есть 33 ребенка от месяца до 17 лет.
Находятся под наблюдением 7648 человек, снято с него – 58 870. Суммарный охват тестированием на COVID-19 – 42,75% населения региона.
Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 15 января. Пензенцев по-прежнему просят не пренебрегать правилами профилактики для того, чтобы снизить риски заражения.