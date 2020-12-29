Пензенцев предупредили о пробке перед Трофимовкой

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» днем 29 декабря произошла авария. Видео с места происшествия появилось в Сети.

Пользователь опубликовал ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел перед селом Трофимовка. Автор поста проезжал мимо примерно в 12:50. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки.

В сообществе автолюбителей в мессенджере отметили, что на этом участке трассы образовалась пробка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев особенно плавно управлять машиной на заснеженной дороге, не стоит делать резких маневров и превышать скоростной режим, потому что машину может занести. Кроме того, не нужно отвлекаться за рулем на гаджеты и другие посторонние предметы.