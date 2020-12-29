В центре Пензы автомобилисты оказались заложниками пробок

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Пензенские автолюбители сообщают в Сети и мессенджерах о том, что в центре города парализовано движение.
Судя по Яндекс.Картам, заторы образовались на ул. Кирова, Максима Горького, Кураева, Славы, Карла Маркса и Советской.
Участник чата водителей в Viber рассказал, что на мосту имени ФУ БХУХО в сторону ул. Кураева произошла авария.
О ДТП недалеко от Троицкого женского монастыря.
Напомним, в прошлые выходные в регионе весь день шел снег. Обильные осадки привели к транспортному коллапсу.
Сотрудники ГИБДД просят водителей не совершать рискованных маневров на скользкой, заснеженной дороге, не превышать скорость и соблюдать дистанцию и боковой интервал.