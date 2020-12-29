Число опасных погодных явлений в России будет увеличиваться

Директор программы «Климат и энергетика» российского отделения Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал, что в России в 2020 году опасные природные явления случались чаще и принесли больший ущерб, чем ранее.

Так, за последние 20 лет, количество природных катаклизмов удвоилось и продолжает расти. Почти все случаи связаны с глобальным потеплением.

«Например, в Якутии были зафиксированы крайне высокие температуры и редкие для этой местности тундровые пожары», — цитирует Алексея Кокорина телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Необычную весеннюю погоду в Сибири отметил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его славам 30-градусная жара, стоявшая в этом регионе с конца апреля до середины мая, сделала из Сибири «тропики».

В 2020 на Приморский край обрушилось много тайфунов, а во Владивостоке прошел разрушительный для инфраструктуры ледяной дождь. По мнению экспертов, количество опасных климатических явлений продолжит увеличиваться и в будущем.