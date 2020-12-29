Когда в пензенском общественном транспорте появятся безналичные платежи

В Пензе на пресс-конференции мэра Андрея Лузгина, которая состоялась 29 декабря, обсудили вопрос безналичной оплаты проезда.

Андрей Лузгин отметил, что перевозчики готовы внедрить безналичную оплату, когда будет понятно, кто оплатит возрастающие издержки.

«Комиссия с каждой транзакции - 1,5-2%. Это миллионы дополнительных расходов. Комиссию нельзя взять с того, кто платит. Поэтому пока вопрос с терминалами в той же самой стадии находится. Приоритет будет отдан безналичным платежам, в техзадании по оснащению транспортных средств в будущем это заложено», - пояснил мэр.

Напомним, пензенцы неоднократно жаловались на невозможность оплатить проезд картой, они отмечали, что такой способ наиболее безопасный и удобный.