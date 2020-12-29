Пензенцы обвинили торговцев елками в создании опасной ситуации на дороге

В пензенской группе соцсети «ВКонтакте» появился пост, а котором горожанина возмутило, как продавцы елок располагают свой товар.

«Торговцы елками, я понимаю деньги важнее жизней, ограничили видимость, дети выйдут, водитель не успеет, все могут ошибиться, на дорогу ставьте еще товар», - написал пользователь и прикрепил фото.

Он пояснил, что снимок был сделан на ул. Минской. На кадре видно разложенные вдоль дороги елки – деревья затрудняют видимость для автомобилистов вблизи пешеходного перехода.

По словам другого подписчика, такую же ситуацию можно увидеть и на ул. Ладожской.

«А законно тут продавать?» - поинтересовались бдительные горожане.

Напомним, в этом году пензенцы могут приобрести новогоднюю красавицу на 70 елочных базарах (карту можно посмотреть ЗДЕСЬ). Жителей призывают покупать деревья только на легальных точках.