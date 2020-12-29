В Нижнем Ломове отремонтировали стадион

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В городе Нижний Ломов Пензенской области провели реконструкцию стадиона.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, на площадке установили дренажную систему под площадью футбольного поля и новую крытую трибуну на 100 мест, также рабочие уложили современное искусственное покрытие на поле и беговые легкоатлетические дорожки.
По словам начальника отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Нижнеломовского района Сергея Ситникова, качество нового покрытия и размеры поля соответствуют всем требованиям Российского футбольного союза, что позволит проводить здесь матчи разного уровня.
Реконструкцию провели в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ.