В Нижнем Ломове отремонтировали стадион

Как сообщили в пресс-центре облправительства, на площадке установили дренажную систему под площадью футбольного поля и новую крытую трибуну на 100 мест, также рабочие уложили современное искусственное покрытие на поле и беговые легкоатлетические дорожки.

По словам начальника отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Нижнеломовского района Сергея Ситникова, качество нового покрытия и размеры поля соответствуют всем требованиям Российского футбольного союза, что позволит проводить здесь матчи разного уровня.

Реконструкцию провели в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ.