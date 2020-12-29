Пензенцы получили государственные награды за выдающиеся достижения

Губернатор отметил впечатляющие достижения промышленников и аграриев, упомянул об успешной реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Иван Белозерцев отметил серьезный прорыв в общественной и волонтерской работе и выразил особую благодарность за самоотверженность и мужество медикам. Также он указал на огромную работу, проделанную работниками сферы культуры, которые оказались в тяжелых условиях из-за пандемии коронавируса.

«Искренне благодарю всех, кто не прикрывался сложностями, а ответственно и качественно выполнял свою работу. Всех, чьей главной целью было помочь людям», - подчеркнул он.

Губернатор вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени Юрию Давыдову, директору ООО «Строительное управление №2», Андрею Степанову, директору филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Пензенский областной радиотелевизионный передающий центр» и Виктору Чекаеву, заместителю начальника цеха того же предприятия.

Благодарственное письмо президента страны было вручено Ольге Ильиной, члену Совета областного отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», а Благодарственные письма начальника Управления президента РФ – Заслуженному артисту России Михаилу Кокорину и Заслуженному артисту Пензенской области Михаилу Чепышеву. Также Благодарность председателя Госдумы Федерального Собрания РФ была объявлена директору ООО «Строительная группа «Рисан» Сергею Лисоволу.

Орденом «За заслуги перед Пензенской областью» второй степени были награждены председатель правления Совета муниципальных образований региона Василий Трохин, директор товарищества на вере «Пугачевское» Анатолий Шугуров и советник генерального директора АО «Сельская здравница» Светлана Пинишина.

Трое пензенцев были отмечены почетными знаками губернатора «Во славу земли Пензенской» и «Почетный предприниматель Пензенской области». Также грамотами и благодарностями в различных номинациях были отмечены работники культуры, здравоохранения, искусства, средств массовой информации, агропромышленного комплекса, чиновники, предприниматели и общественные деятели.