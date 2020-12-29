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29.12.2020г.
Пензенцы получили государственные награды за выдающиеся достижения

Пензенцы получили государственные награды за выдающиеся достижения

Вт, 29.12.20 16:49
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29 декабря в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев вручил государственные награды выдающимся жителям региона.

Губернатор отметил впечатляющие достижения промышленников и аграриев, упомянул об успешной реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Иван Белозерцев отметил серьезный прорыв в общественной и волонтерской работе и выразил особую благодарность за самоотверженность и мужество медикам. Также он указал на огромную работу, проделанную работниками сферы культуры, которые оказались в тяжелых условиях из-за пандемии коронавируса.

«Искренне благодарю всех, кто не прикрывался сложностями, а ответственно и качественно выполнял свою работу. Всех, чьей главной целью было помочь людям», - подчеркнул он.

Губернатор вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени Юрию Давыдову, директору ООО «Строительное управление №2», Андрею Степанову, директору филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Пензенский областной радиотелевизионный передающий центр» и Виктору Чекаеву, заместителю начальника цеха того же предприятия.

Благодарственное письмо президента страны было вручено Ольге Ильиной, члену Совета областного отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», а Благодарственные письма начальника Управления президента РФ – Заслуженному артисту России Михаилу Кокорину и Заслуженному артисту Пензенской области Михаилу Чепышеву. Также Благодарность председателя Госдумы Федерального Собрания РФ была объявлена директору ООО «Строительная группа «Рисан» Сергею Лисоволу.

Орденом «За заслуги перед Пензенской областью» второй степени были награждены председатель правления Совета муниципальных образований региона Василий Трохин, директор товарищества на вере «Пугачевское» Анатолий Шугуров и советник генерального директора АО «Сельская здравница» Светлана Пинишина.

Трое пензенцев были отмечены почетными знаками губернатора «Во славу земли Пензенской» и «Почетный предприниматель Пензенской области». Также грамотами и благодарностями в различных номинациях были отмечены работники культуры, здравоохранения, искусства, средств массовой информации, агропромышленного комплекса, чиновники, предприниматели и общественные деятели.

Источник фотографии: скриншот http://pnzreg.ru/upload/iblock/198/1988153698429dcb7293c0ac47f330b9.jpg
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29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
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14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
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16.11.2020 15:45
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13.11.2020 15:10
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09.11.2020 18:44
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06.11.2020 16:35
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