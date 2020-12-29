Пензенская елка вошла в топ-10 самых высоких новогодних красавиц в России

Елка, установленная на Соборной площади в Пензе, вошла в десятку самых высоких живых новогодних елок в стране.

Как сообщает «Regnum» со ссылкой на аналитическое агентство «ТурСтат», первую строчку заняла зеленая красавица из Уфы – ее высота составила 30 метров.

Второе место заняла главная елка страны в Москве на Соборной площади Кремля (25 м), на третьем оказалась ель в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади (25 м).

Пятерку лидеров замкнули елка на Стефановской площади в Сыктывкаре (23 м) и на Успенской площади в Угличе (21 м).

По информации издания, также в топ-10 городов с высокими живыми новогодними елками вошли: Центральная площадь в Данкове (20 м), Центральная площадь во Владимире (18 м), сквер Карла Маркса в Брянске (13,5 м), Соборная горка в Череповце (13 м) и Соборная площадь в Пензе (12 м).

Напомним, возле Спасского собора в Пензе главный символ праздника установили в первый раз.