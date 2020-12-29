Пензячка предстанет перед судом за организацию работы «жриц любви»

Array ( [temp] => -9 [weatherType] => облачно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png )
Следствие установило, что с декабря 2019 года по июль 2020-го, женщина нанимала на работу девушек, предоставляла им клиентов, вела с ними расчеты и подыскивала апартаменты для оказания платных интим-услуг.
В незаконную сеть она вовлекла трех знакомых, забирая у секс-работниц половину полученной от клиентов суммы. Желающих продажной любви злоумышленница искала при помощи объявлений в Сети. С потенциальными получателями услуг она договаривалась самостоятельно, передавая информацию о клиентах своим «сотрудницам».
Прокурор направил уголовное дело в Железнодорожный районный суд Пензы.