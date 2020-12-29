Победители новогоднего квеста «Пенза-Пресс» получили подарки от X-Life

29 декабря в спортивно-экипировочном центре X-Life состоялось награждение победителей новогоднего квеста от информагентства «Пенза-Пресс» и медиахолдинга «Экспресс».





Подарки участникам, которые разгадали наибольшее количество загадок, вручил директор центра X-Life Александр Какулин.

Обладательнице первого места Алине Кульковой, нашедшей восемь шаров, он передал лыжную прогулочную куртку. Пензячке Злате Шуляновой, набравшей чуть меньше - семь шаров, подарил спортивный рюкзак. А Елене Кривенковой, разгадавшей пять загадок, партнер новогоднего квеста «Пенза-Пресс» передал шарф (баф) и шапку.

Также организаторы вручили каждой участнице диплом с указанием занятого места, поблагодарили за активность и поздравили с наступающим Новым годом.

Пензячка, занявшая первое место, призналась, что до последнего не верила в победу.

«Участвовать в квесте нам понравилось. Искали шары вместе с ребенком. Так как живем в центре, нам было несложно. Расстроились, когда в последний день не нашли ни одного, думали, уже все, ничего не выиграли», - рассказала Алина Кулькова.

Для другой победительницы Златы Шуляновой квест «Пенза-Пресс» стал «маленьким новогодним приключением».

«Решила поучаствовать, отвлечься от рабочей суеты, найти время прогуляться по красивым местам нашего города и, конечно, получить классные шары на елку! А удалось еще и выиграть приз - втройне приятно! Пару раз были сомнения в правильности загаданной локации, но в итоге поиски увенчались успехом! Было весело! В Новый год - с новыми эмоциями и подарками!» - поделилась она.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» и медиахолдинг «Экспресс» благодарят победителей новогоднего квеста за активное участие, а партнера - спортивно-экипировочный центр X-Life, предоставивший прекрасные подарки, - за содействие и сотрудничество. Тех, кто по каким-то причинам не смог принять участие в квесте, но очень хотел, призываем не расстраиваться: мы обязательно продолжим проводить интересные акции для наших читателей и подписчиков! До новых встреч в 2021 году!