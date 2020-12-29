В Пензенской области дети медиков из «красных зон» получат новогодние кульки

Детям пензенских медиков, которые спасают жизни жителей региона в «красных зонах», вручают сладкие подарки, рассказали в пресс-службе облминздрава.

Новогодние кульки были подготовлены по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. Первыми сладости получили ребята, чьи родители работают в городской больнице №4.

«Мы понимаем, насколько вам нелегко. Сегодня, как никогда, на вас лежит огромная ответственность. Из-за большой нагрузки на работе, напряженного ритма, у вас порой не хватает времени, чтобы быть ближе со своими родными, поздравить своих детей. Поэтому нам хочется внести свою скромную лепту и вручить эти новогодние сладкие подарки для ваших детей, чтобы порадовать их в предстоящие праздники», - обратился к медикам министр здравоохранения Александр Никишин.

Главный врач учреждения Андрей Водопьянов отметил, что для докторов в настоящей ситуации крайне важны поддержка и внимание.

«Из-за пандемии организовать елку для детей не предоставляется возможным, но Новый год в любом случае должен оставаться волшебным праздником», – отметил он.

Напомним, для медработников «красных зон» в регионе было организовано горячее питание.