Как правильно подарить ребенку новогодний подарок

Пять, тридцать или сорок - совершенно неважно, сколько вам лет, ведь все мы ждем Нового года и предвкушаем особую атмосферу этого праздника. Но дети ждут его с еще большим нетерпением. Ребенок не подводит итоги уходящего года и не строит планы на будущий, как делаем это мы, взрослые. Для него новогодний праздник - это волшебное время ожидания. И задача близких - поддержать его веру в чудо.

Корреспондент «Пенза- Пресс» Виктория Сысоева поговорила с психологом Еленой Куракиной о том, почему так важно, чтобы ребенок верил в Деда Мороза, как угадать с подарком, и чем полезны совместные предпраздничные хлопоты для детского развития.

Говорим о подарках

«Нет никакого Деда Мороза!» - если дошкольник говорит в кругу своих сверстников, что не верит ни в какое волшебство, то, скорее всего, хочет привлечь к себе внимание и завоевать авторитет. Психолог Елена Куракина отмечает, что дети до шести лет по-прежнему верят в Деда Мороза.

«Для них Дед Мороз еще существует, они на самом деле очень ждут праздника. Вера в чудо - это важно. Ее обязательно нужно сохранять. Я работаю с детьми от года до шести лет, и вижу, как они ждут праздника. В письмах Деду Морозу пишут, как хорошо они себя вели в этом году. Для них это волшебное время», - отмечает психолог.

Выбирать новогодний сюрприз для ребенка лучше заранее. Вопрос о желанном подарке к Новому году можно и не задавать - предложите ребенку написать письмо волшебнику. Можно и обсудить эту тему - например, скажите ребенку, что Дед Мороз очень занят, и просил вас узнать, что нужно подготовить к Новому году. Но чаще всего спрашивать даже не приходится - о своих желаниях дети могут упомянуть в будничном разговоре, так что будьте внимательнее.

Создаем сказочную атмосферу

Преподнести подарок можно по-разному. В каждой семье есть своя небольшая легенда - вы даже можете вспомнить, как сами получали новогодние подарки в детстве, и рассказать эту историю своему ребенку. Или придумайте собственную - например, о том, что Дедушка приходит по ночам, когда все дети уже спят, и прячет подарок под елкой. Проявите фантазию - созданное вами маленькое чудо дети обязательно оценят.

Елена Куракина также просит не забывать родителей об одном важном моменте - не акцентировать внимание ребенка на том, что подарки получают только за большие достижения и хорошее поведение.

«Пусть подарок будет способом показать, что ребенок важен для вас просто так, независимо от его заслуг», - подчеркивает специалист.

Придумываем праздничные традиции

Украшение елки, совместные походы на ледяные горки, приготовление праздничной выпечки - все то, на что у взрослых часто не хватает времени, на самом деле очень важно для ребенка. Психолог Елена Куракина советует родителям не игнорировать новогодние ритуалы - даже если они будут незначительными, это пойдет на пользу малышу.

«То, как родители устраивают для своих детей праздник, очень помогает сблизиться. Вы вместе с ребенком наряжаете елку, выбираете подарки и новогодние украшения, что-то готовите и таким образом взаимодействуете с ребенком - поверьте, это бесценно. Сейчас родители много работают, и на общение с детьми у них остается совсем немного времени. А еще некоторые моменты подготовки к празднику помогают ребятам помладше познавать мир. Вы, к примеру, вместе наряжаете елку, а заодно изучаете цвета по елочным игрушкам», - рассказала собеседница агентства.

Учим дарить подарки

Хорошо, чтобы ребенок видел, как друг другу дарят подарки его близкие люди. Таким образом, отмечает Елена Куракина, взрослые учат малыша заботиться и о своих родных - ребенок понимает, что сюрпризы приносят радость не только ему. А в более взрослом возрасте нужно учить детей самостоятельно выбирать и дарить подарки - например, вместе с ним поискать презент для друга.

«Проговаривайте вместе, что любит его друг, во что он играет, что ему нравиться, то есть замечать своего ближнего и его интересы. Так ребенок с детства учится проявлять заботу».

Оставляем важные воспоминания

Новогодние традиции в семье - это бесценная инвестиция в будущее детей. Психолог отмечает, что воспоминания о семейных праздниках останутся в памяти ребенка навсегда.

«Через много лет, когда дети вырастут, и уже не будет веры в Деда Мороза, они все равно будут вспоминать о ваших предпраздничных хлопотах с благодарностью», - поясняет психолог.

Виктория Сысоева