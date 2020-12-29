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29.12.2020г.
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок

Как правильно подарить ребенку новогодний подарок

Вт, 29.12.20 20:25
Просмотров: 132

Пять, тридцать или сорок - совершенно неважно, сколько вам лет, ведь все мы ждем Нового года и предвкушаем особую атмосферу этого праздника. Но дети ждут его с еще большим нетерпением. Ребенок не подводит итоги уходящего года и не строит планы на будущий, как делаем это мы, взрослые. Для него новогодний праздник - это волшебное время ожидания. И задача близких - поддержать его веру в чудо.

Корреспондент «Пенза- Пресс» Виктория Сысоева поговорила с психологом Еленой Куракиной о том, почему так важно, чтобы ребенок верил в Деда Мороза, как угадать с подарком, и чем полезны совместные предпраздничные хлопоты для детского развития.

Говорим о подарках

«Нет никакого Деда Мороза!» - если дошкольник говорит в кругу своих сверстников, что не верит ни в какое волшебство, то, скорее всего, хочет привлечь к себе внимание и завоевать авторитет. Психолог Елена Куракина отмечает, что дети до шести лет по-прежнему верят в Деда Мороза.

«Для них Дед Мороз еще существует, они на самом деле очень ждут праздника. Вера в чудо - это важно. Ее обязательно нужно сохранять. Я работаю с детьми от года до шести лет, и вижу, как они ждут праздника. В письмах Деду Морозу пишут, как хорошо они себя вели в этом году. Для них это волшебное время», - отмечает психолог.

Выбирать новогодний сюрприз для ребенка лучше заранее. Вопрос о желанном подарке к Новому году можно и не задавать - предложите ребенку написать письмо волшебнику. Можно и обсудить эту тему - например, скажите ребенку, что Дед Мороз очень занят, и просил вас узнать, что нужно подготовить к Новому году. Но чаще всего спрашивать даже не приходится - о своих желаниях дети могут упомянуть в будничном разговоре, так что будьте внимательнее.

Создаем сказочную атмосферу

Преподнести подарок можно по-разному. В каждой семье есть своя небольшая легенда - вы даже можете вспомнить, как сами получали новогодние подарки в детстве, и рассказать эту историю своему ребенку. Или придумайте собственную - например, о том, что Дедушка приходит по ночам, когда все дети уже спят, и прячет подарок под елкой. Проявите фантазию - созданное вами маленькое чудо дети обязательно оценят.

Елена Куракина также просит не забывать родителей об одном важном моменте - не акцентировать внимание ребенка на том, что подарки получают только за большие достижения и хорошее поведение.

«Пусть подарок будет способом показать, что ребенок важен для вас просто так, независимо от его заслуг», - подчеркивает специалист.

Придумываем праздничные традиции

Украшение елки, совместные походы на ледяные горки, приготовление праздничной выпечки - все то, на что у взрослых часто не хватает времени, на самом деле очень важно для ребенка. Психолог Елена Куракина советует родителям не игнорировать новогодние ритуалы - даже если они будут незначительными, это пойдет на пользу малышу.

«То, как родители устраивают для своих детей праздник, очень помогает сблизиться. Вы вместе с ребенком наряжаете елку, выбираете подарки и новогодние украшения, что-то готовите и таким образом взаимодействуете с ребенком - поверьте, это бесценно. Сейчас родители много работают, и на общение с детьми у них остается совсем немного времени. А еще некоторые моменты подготовки к празднику помогают ребятам помладше познавать мир. Вы, к примеру, вместе наряжаете елку, а заодно изучаете цвета по елочным игрушкам», - рассказала собеседница агентства.

Учим дарить подарки

Хорошо, чтобы ребенок видел, как друг другу дарят подарки его близкие люди. Таким образом, отмечает Елена Куракина, взрослые учат малыша заботиться и о своих родных - ребенок понимает, что сюрпризы приносят радость не только ему. А в более взрослом возрасте нужно учить детей самостоятельно выбирать и дарить подарки - например, вместе с ним поискать презент для друга.

«Проговаривайте вместе, что любит его друг, во что он играет, что ему нравиться, то есть замечать своего ближнего и его интересы. Так ребенок с детства учится проявлять заботу».

Оставляем важные воспоминания

Новогодние традиции в семье - это бесценная инвестиция в будущее детей. Психолог отмечает, что воспоминания о семейных праздниках останутся в памяти ребенка навсегда.

«Через много лет, когда дети вырастут, и уже не будет веры в Деда Мороза, они все равно будут вспоминать о ваших предпраздничных хлопотах с благодарностью», - поясняет психолог.

Виктория Сысоева

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Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
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06.11.2020 15:47
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29.10.2020 17:17
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27.10.2020 17:45
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27.10.2020 12:12
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