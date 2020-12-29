Пензенские следователи проверят обстоятельства гибели мужчины при пожаре

Сотрудники областного следственного комитета выяснят причины пожара в Пензенской области, который унес жизнь человека.

Напомним, трагедия случилась в селе Лопатино Городищенского района днем 28 декабря. После того, как дом был потушен, сотрудники МЧС нашли внутри тело 88-летнего хозяина. Известно, что пенсионер жил один.

Специалисты не выявили никаких повреждений, кроме термических последствий воздействия огня. Назначено проведение экспертизы.

«Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели пенсионера и произошедшего», - добавили в ведомстве.