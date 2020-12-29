В больнице им. Бурденко вылечили 98-летнюю пензячку после тяжелого коронавируса

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В Instagram-аккаунте Пензенской областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко сообщили о выздоровлении пожилой женщины, болевшей коронавирусом.
«Из инфекционного отделения ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко после вылеченной двусторонней пневмонии, отягощенной COVID-19, была выписана 98-летняя пациентка, ветеран Великой Отечественной войны», - поделились медики.
После выписки женщина поблагодарила своего лечащего врача Арслана Абдуллаева.
«Новогодняя сказка со счастливым концом! Здоровья, здоровья, здоровья всем в наступающим году!» - пожелали медики.