Пензенского профессора Николая Ларюшина наградили «Орденом почета»

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«Имею честь вручить вам «Орден почета». Это результат многолетней работы. Искренне рад и присоединяюсь к поздравлениям родных и близких», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Профессор, доктор технических наук внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Он автор более 400 научных трудов. Его работы известны и за пределами нашей страны, например, в Англии, Голландии, Турции, Индии, Новой Зеландии. Глава региона в ходе торжественной церемонии подчеркнул, что Николай Петрович по праву заслужил высокую награду главы государства, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.