Пензенского профессора Николая Ларюшина наградили «Орденом почета»

Профессор Пензенского аграрного университета Николай Ларюшин, указом президента страны, награжден «Орденом почета». Высокую государственную награду известному ученому передал губернатор Иван Белозерцев.

«Имею честь вручить вам «Орден почета». Это результат многолетней работы. Искренне рад и присоединяюсь к поздравлениям родных и близких», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Профессор, доктор технических наук внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Он автор более 400 научных трудов. Его работы известны и за пределами нашей страны, например, в Англии, Голландии, Турции, Индии, Новой Зеландии. Глава региона в ходе торжественной церемонии подчеркнул, что Николай Петрович по праву заслужил высокую награду главы государства, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.