Активисты движения «Зеленая волна» подвели итоги 2020 года

В канун нового года принято подводить итоги. С этой целью в новом центре культурного развития «Губернский» на Западной поляне собрались активисты движения «Зеленая волна». Организация была создана в 2014 году и уже добилась немалых успехов.

От их цепкого взгляда не укроется ни стихийная свалка, ни другой факт загрязнения окружающей среды. Борьбу за чистоту природы региона активисты движения «Зеленая волна» совмещают с научной работой. Только в августе 2020 года они совершили шесть исследовательских экспедиций по региону. И в них, кроме ученых, участвовали школьники и студенты.

«Они были удивлены и каждый раз говорили: «Неужели это наша Пензенская область». Вот такие восклицания я слышала очень часто, потому что в нашем регионе есть такие уникальные и неповторимые уголки. Одной из целей наших геологических экспедиций и есть их открытие», - прокомментировала учитель географии лицея №29 города Пензы Лариса Жигулина.

Эти исследования станут основой для развития нового направления в работе «Зеленой волны» - популяризации экологического туризма. Первый маршрут проложат от Арбекова до Западной поляны, а затем подобные тропы появятся и в районах области.

«Мы хотим исследовать все памятные и природные места в Пензенской области, изучить интересные маршруты и нанести их на карту», - пояснил председатель регионального отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов.

Кроме того, наши экологи намерены придать «Зеленой волне» статус всероссийского движения. Уже есть предварительная договоренность о сотрудничестве с активистами из Нижегородской области и Краснодарского края. В 2021 году пензенцы планируют провести исследовательскую экспедицию в Северной Осетии. Там тоже появится волонтерская группа организации, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.