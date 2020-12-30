С 1 января пожилые люди начнут получать повышенные выплаты

Об этом 29 декабря заявили на пресс-конференции в региональном отделении пенсионного фонда России. Также там рассказали, как в новогодние каникулы будут доставляться пособия.

Возраст тех, кто выйдет на пенсию в 2021 году вырос. Для женщин он составит 56 лет и 5 месяцев. Для мужчин - 61 с половиной год. Так же для того, чтобы уйти на заслуженный отдых нужно будет накопить 21 пенсионный бал и 12 лет стажа. Раньше на полгода с учетом таких требований это смогут сделать мамы, воспитавшие четырех детей. С другой стороны, увеличатся и выплаты по старости. Размер индексации в январе составит 6,3%. Претендовать на повышенное пособие в Пензенской области смогут больше 400 тысяч человек.

«Размер фиксированной выплаты с 1 января составит 6044 рублей, а для инвалидов первой группы и граждан, достигших возраста 80 лет, - это будет 12088 рублей. Пенсионным фондом так же устанавливается и выплачивается федеральная социальная доплата. Это касается тех пенсионеров, у которых общая сумма выплат не превышает прожиточного минимума пенсионера, установленного в Пензенской области. На сегодня он повышен и составляет 9020 рублей», - поделился управляющий отделением пенсионного фонда РФ по Пензенской области Михаил Буданов.

Получать повышенные выплаты пенсионеры начнут уже в праздничные дни. Все платежные документы доставлены на почту и в финансовые организации.

«Доставка начнется с 4 января, а с 11 числа она будет осуществляться по графику», - сообщила заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Также перечислены денежные средства во все 17 банков, где есть получатели пенсий с 5 по 11 января. Держателям карт средства могут поступить уже в эту среду, 30 декабря. Тем же, кому для получения денег требуется посетить кредитные учреждения, нужно узнавать их режим работы в праздничные дни, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.