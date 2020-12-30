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30.12.2020г.
С 1 января пожилые люди начнут получать повышенные выплаты

С 1 января пожилые люди начнут получать повышенные выплаты

Вт, 29.12.20 23:47
Просмотров: 552
Об этом 29 декабря заявили на пресс-конференции в региональном отделении пенсионного фонда России. Также там рассказали, как в новогодние каникулы будут доставляться пособия.

Возраст тех, кто выйдет на пенсию в 2021 году вырос. Для женщин он составит 56 лет и 5 месяцев. Для мужчин - 61 с половиной год. Так же для того, чтобы уйти на заслуженный отдых нужно будет накопить 21 пенсионный бал и 12 лет стажа. Раньше на полгода с учетом таких требований это смогут сделать мамы, воспитавшие четырех детей. С другой стороны, увеличатся и выплаты по старости. Размер индексации в январе составит 6,3%. Претендовать на повышенное пособие в Пензенской области смогут больше 400 тысяч человек.

«Размер фиксированной выплаты с 1 января составит 6044 рублей, а для инвалидов первой группы и граждан, достигших возраста 80 лет, - это будет 12088 рублей. Пенсионным фондом так же устанавливается и выплачивается федеральная социальная доплата. Это касается тех пенсионеров, у которых общая сумма выплат не превышает прожиточного минимума пенсионера, установленного в Пензенской области. На сегодня он повышен и составляет 9020 рублей», - поделился управляющий отделением пенсионного фонда РФ по Пензенской области Михаил Буданов.

Получать повышенные выплаты пенсионеры начнут уже в праздничные дни. Все платежные документы доставлены на почту и в финансовые организации.

«Доставка начнется с 4 января, а с 11 числа она будет осуществляться по графику», - сообщила заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Также перечислены денежные средства во все 17 банков, где есть получатели пенсий с 5 по 11 января. Держателям карт средства могут поступить уже в эту среду, 30 декабря. Тем же, кому для получения денег требуется посетить кредитные учреждения, нужно узнавать их режим работы в праздничные дни, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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29.12.2020 20:25
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29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
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06.11.2020 15:47
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29.10.2020 17:17
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