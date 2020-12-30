На развитие дорожной сети в регионе будут направлены дополнительные средства

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«Сейчас ведется разработка проектной документации по объезду Бессоновки. Строительство этой дороги дало бы развитие новый микрорайонов и обеспечить безопасность движения. Сами знаете, что там пробки, а расширить дорогу нельзя, потому что она идет по населенному пункту», - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.
Приступить к реализации проекта планируется в конце 2021-го - начале 2022-го. Подробнее об этом, а также ремонте других дорог, в том числе и сельских, - вы узнаете из программы «Кабинет министров» (16+). Она вышла в эфир канала 29 декабря в 18:45. Посмотреть ее можно на сайте телеканала «Экспресс».