На развитие дорожной сети в регионе будут направлены дополнительные средства

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил

Мишустин. Федеральное финансирование позволит существенно развить транспортную сеть Пензенской области.

«Сейчас ведется разработка проектной документации по объезду Бессоновки. Строительство этой дороги дало бы развитие новый микрорайонов и обеспечить безопасность движения. Сами знаете, что там пробки, а расширить дорогу нельзя, потому что она идет по населенному пункту», - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Приступить к реализации проекта планируется в конце 2021-го - начале 2022-го. Подробнее об этом, а также ремонте других дорог, в том числе и сельских, - вы узнаете из программы «Кабинет министров» (16+). Она вышла в эфир канала 29 декабря в 18:45. Посмотреть ее можно на сайте телеканала «Экспресс».