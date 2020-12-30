В Пензе обманутые дольщики справят новоселье уже в первом полугодии 2021 года

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что к этому сроку достроят все проблемные дома, о которых было заявлено ранее. Совсем недавно их список пополнили еще два: в Заречном и на «Окружной» в Пензе.

Региональное правительство сейчас прорабатывает возможные варианты помощи людям. Для объекта в закрытом городе уже нашелся новый подрядчик, который его завершит. А вот с многоэтажкой в областном центре все немного сложнее.

«Есть проблемы с качеством дома. Мы проводили экспертизу, которая говорит о том, чтобы этот дом восстановить. Мы боремся за людей, можем отказаться от дома и снести его, но перед этим нужно компенсировать людям», - сказал Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев добавил, что эту проблему он обсуждал на встрече в правительстве России. Предварительные договоренности о том, что область получит федеральную поддержку для решения данного вопроса, уже есть, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.