В Пензе обманутые дольщики справят новоселье уже в первом полугодии 2021 года

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Региональное правительство сейчас прорабатывает возможные варианты помощи людям. Для объекта в закрытом городе уже нашелся новый подрядчик, который его завершит. А вот с многоэтажкой в областном центре все немного сложнее.
«Есть проблемы с качеством дома. Мы проводили экспертизу, которая говорит о том, чтобы этот дом восстановить. Мы боремся за людей, можем отказаться от дома и снести его, но перед этим нужно компенсировать людям», - сказал Иван Белозерцев.
Иван Белозерцев добавил, что эту проблему он обсуждал на встрече в правительстве России. Предварительные договоренности о том, что область получит федеральную поддержку для решения данного вопроса, уже есть, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.