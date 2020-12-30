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30.12.2020г.
На Шуисте появится новый спортобъект

На Шуисте появится новый спортобъект

Ср, 30.12.20 08:19
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Мэр Андрей Лузгин во время пресс-конференции 29 декабря рассказал о новых спортивных объектах, которые появятся в Пензе, и реконструкции действующих площадок.

«В начале февраля мы объявим аукцион на строительство ледового дворца в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни», инициированного президентом. Строительство объекта будет вестись около полутора лет. В середине 2022 года рассчитываем, что он будет введен в эксплуатацию. В настоящее время мы проектируем стадион «Пенза», хотим восстановить там полностью футбольное поле, построить спортивный зал, документация должна быть разработана до конца марта, и мы будем проходить отбор по программе Минспорта», - рассказал Андрей Лузгин.

Он добавил, что в 2023 году планируется построить зал игровых видов спорта. Пока идет определение места расположения объекта. На площадке будут заниматься волейболом, баскетболом, гандболом и мини-футболом.

«Мы предлагаем построить объект в микрорайоне Шуист, левее от стадиона «Спартак». У нас есть разная обеспеченность в микрорайонах города спортивными объектами, и жители обращались, говорили, что в Шуисте мало спортобъектов. Сам стадион «Спартак» находится в собственности ПензГТУ, они рассматривают эту площадку, для строительства общежития для студентов, проект пока не одобрен», - пояснил мэр.

Андрей Лузгин уточнил, что изменения коснутся и стадиона «Снежинка». В следующем году рассматривается создание проектно-сметной документации.

«Стадионом уже можно пользоваться, лыжная база работает, мы в этом году постарались сделать склон для сноутюбинга, разделить потоки и регулярно поддерживать лыжню в рабочем состоянии. В плачевном состоянии находится и стадион «Локомотив». Ищем привлечение внебюджетных средств. И последний объект – стадион «Зенит», рассматриваем вопрос замены газона на искусственное покрытие с подогревом. Достаточно дорогой проект. Замена большем чем в 50 миллионов рублей обойдется, из них 38 миллионов выделяет федеральный бюджет», - сказал глава администрации города.

Что касается реконструкции ФОКов, Андрей Лузгин отметил, что их будут реконструировать по мере необходимости.

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29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
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20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
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16.11.2020 15:45
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09.11.2020 18:44
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06.11.2020 16:35
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