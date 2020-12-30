На Шуисте появится новый спортобъект

Мэр Андрей Лузгин во время пресс-конференции 29 декабря рассказал о новых спортивных объектах, которые появятся в Пензе, и реконструкции действующих площадок.

«В начале февраля мы объявим аукцион на строительство ледового дворца в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни», инициированного президентом. Строительство объекта будет вестись около полутора лет. В середине 2022 года рассчитываем, что он будет введен в эксплуатацию. В настоящее время мы проектируем стадион «Пенза», хотим восстановить там полностью футбольное поле, построить спортивный зал, документация должна быть разработана до конца марта, и мы будем проходить отбор по программе Минспорта», - рассказал Андрей Лузгин.

Он добавил, что в 2023 году планируется построить зал игровых видов спорта. Пока идет определение места расположения объекта. На площадке будут заниматься волейболом, баскетболом, гандболом и мини-футболом.

«Мы предлагаем построить объект в микрорайоне Шуист, левее от стадиона «Спартак». У нас есть разная обеспеченность в микрорайонах города спортивными объектами, и жители обращались, говорили, что в Шуисте мало спортобъектов. Сам стадион «Спартак» находится в собственности ПензГТУ, они рассматривают эту площадку, для строительства общежития для студентов, проект пока не одобрен», - пояснил мэр.

Андрей Лузгин уточнил, что изменения коснутся и стадиона «Снежинка». В следующем году рассматривается создание проектно-сметной документации.

«Стадионом уже можно пользоваться, лыжная база работает, мы в этом году постарались сделать склон для сноутюбинга, разделить потоки и регулярно поддерживать лыжню в рабочем состоянии. В плачевном состоянии находится и стадион «Локомотив». Ищем привлечение внебюджетных средств. И последний объект – стадион «Зенит», рассматриваем вопрос замены газона на искусственное покрытие с подогревом. Достаточно дорогой проект. Замена большем чем в 50 миллионов рублей обойдется, из них 38 миллионов выделяет федеральный бюджет», - сказал глава администрации города.

Что касается реконструкции ФОКов, Андрей Лузгин отметил, что их будут реконструировать по мере необходимости.